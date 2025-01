2025-01-20 09:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا رایگەیاند، تیکتۆک جارێکی دیکە لە ئەمریکا بەردەستە. دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی هەڵبژێردراوی ئەمریکا کە ئەمڕۆ دەستبەکاردەبێت…

The post تیکتۆک لەئەمریکا کەوتەوە کار appeared first on Esta Media Network.