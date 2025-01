2025-01-20 11:25:46 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی تێکەڵەی بەفر و باران دەبارێت و پلەی گەرمی لە ناوچە شاخاوییەکان…

