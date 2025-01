2025-01-20 12:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەڵەبجە، 594 پارچە زەوی بەسەر کەسوکاری شەهیداندا دابەشکرا. فەرحان عیزەت، لە راگەیاندنی سەرۆکایەتیی شارەوانیی هەڵەبجە، بە تۆڕی…

The post لە هەڵەبجە 594 پارچە زەوی دابەشکرا appeared first on Esta Media Network.