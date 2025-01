2025-01-20 16:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران داوادەکات، ئەو هاوڵاتییانەی بەمەبەستی بینینی دیمەنی بەفربارین روویان لە ناوچە شاخاوییەکان کردووە، پێش کاتژمێر…

The post بەرگریی شارستانیی سۆران داوایەک لە هاوڵاتییان دەکات appeared first on Esta Media Network.