2025-01-20 17:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی چۆمان رایدەگەیەنێت، دوو ئۆتۆمبێل لە بەفردا لە پرڕێ گیریانخواردبوو لەلایەن تیمەكانی گەشتوگوزاری چۆمانەوە رزگاركران. بەپێی…

