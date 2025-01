2025-01-20 17:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری کارگێڕیی نەخۆشخانەی شار رایگەیاند، لە ساڵی رابردوودا زیاتر لە 348 هەزار کەس سەردانی نەخۆشخانەی شاریان کردووە، واتە…

The post ساڵی رابردوو زیاتر لە 348 هەزار کەس سەردانی نەخۆشخانەی شاریان کردووە appeared first on Esta Media Network.