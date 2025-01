2025-01-20 17:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری سلێمانی بەهۆی رووداوێکی ئاگرکەوتنەوە ئۆتۆمبێلێک و دوکانێک سووتان. ئەمڕۆ دووشەممە، لە گەڕەکی تاڤگەی شاری سلێمانی بەهۆی…

