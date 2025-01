2025-01-20 20:37:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سیتەك ئاگاداری هاوڵاتییان دەكاتەوە لە ئێستادا بەهۆی بەفربارینەوە ئاستەنگی هاتوچۆ لە رێگای تونێل بەرەو سیتەك دروستبووە. هاتوچۆی…

The post هاتوچۆی سیتەك: بۆ كاری زۆر پێویست نەبێت سەردانی سیتەك مەكەن appeared first on Esta Media Network.