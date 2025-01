2025-01-21 00:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، دوو شت بەلای ئێمەوە زۆر گرنگە، یەكەم مووچەی مانگی 12ی ساڵی رابردوو نەفەوتێت،…

