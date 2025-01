2025-01-21 11:27:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەورەترین بڕی یەدەگی نەوت لە رۆژهەڵاتی عێراق دۆزرایەوە کە توانای دابینکردنی دوو ملیار بەرمیل نەوتی هەیە. ئەمڕۆ سێشەممە،…

The post گەورەترین یەدەگی نەوت دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.