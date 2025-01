2025-01-21 11:27:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای داخستنی رێگاکە بەهۆی بەفربارینەوە، بەیانی ئەمڕۆ رێگای تونێلی پێشڕەو کرایەوە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی شارباژێڕ بڵاویکردەوە، بەسەرپەرشتی بەڕێوبەری هاتوچۆی…

The post تونێلی پێشڕەو کرایەوە appeared first on Esta Media Network.