2025-01-21 17:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە دانیشتنی ئێوارەی ئەمڕۆدا پرۆژەیاسای هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکانی مەجلیسی قیادەی سەورەی بەعسی هەڵوەشاوەی پەسەندکرد. غەریب ئەحمەد،…

