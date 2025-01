2025-01-21 18:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەدهەم بارزانی، سیاسەتمەداری كورد دوای تەواوبوونی پرسەی دایكی لە شاری سلێمانی لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا كە پەیامنێری تۆڕی میدیایی…

