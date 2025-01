2025-01-22 09:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەمەبەستی یەکلاکردنەوەی چارەنووسی منداڵە ونبووەکانی هەڵەبجە ئەمڕۆ وەفدێکی هەرێم دەگاتە بەغداد. وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ…

