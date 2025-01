2025-01-22 21:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی هەرێم رایدەگەیەنێت، بۆ سۆراغ و گەڕانەوەی منداڵە ونبووەكان بەپێی پێوەرە یاساییەكان وەفدێكی وەزارەتەكە…

The post وەفدێكی هەرێم سەردانی شاری بەغدای كرد appeared first on Esta Media Network.