2025-01-22 21:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی رۆشنبیریی و گەشتوگوزاری عێراق دوای 30 ساڵ بەشداریی لە پێشانگایەکی نێودەوڵەتی تایبەت بە گەشتوگوزار دەکاتەوە. وەزارەتی رۆشنبیریی…

The post عێراق دوای 30 ساڵ بەشداریی لە پێشانگایەکدا دەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.