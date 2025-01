2025-01-22 22:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سێ فڕۆکەخانەی نوێ لە شارەکانی ناسڕییە، موسڵ و کەربەلا دەکرێنەوە. باقر ساعدی ئەندامی لیژنەی خزمەتگوزارییەکانی پەرلەمانی عێراق رایگەیاند،…

