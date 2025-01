2025-01-23 09:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ئێران بڕیاریدا فشارکردن لەسەر خانمانی وڵاتەکە بە لەسەرکردنی سەرپۆش نەهێڵێت. محەمەد جەواد زەریف جێگری سەرۆکی ئێران بۆ…

The post لە ئێران بڕیاری نوێ لەبارەی سەرپۆشی خانمان درا appeared first on Esta Media Network.