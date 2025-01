2025-01-23 10:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی هۆشداری لە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران بۆ خانەنشینكردنی سێ تەمەن پێكەوە دەدات و دەڵێت، دەبێتەهۆی…

The post بەهۆی بڕیارێكی حكومەتەوە هۆشداری لە راگرتنی دەوام لە سەرتاسەری هەرێم دەدرێت appeared first on Esta Media Network.