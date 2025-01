2025-01-23 10:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حاڵەتەكانی تووشبوون بە شێرپەنجە لە بەریتانیا لەمساڵدا دەگاتە ژمارە پێوانەیی كە بە 3.4 ملیۆن حاڵەت دەخەمڵێندرێت. بەپێی راپۆرتەكان،…

The post ژمارەی پێوانەیی تووشبوون بە شێرپەنجە لە وڵاتێكی پێشكەوتوو تۆماردەكرێت appeared first on Esta Media Network.