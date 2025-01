2025-01-23 15:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بڕیاریدا بە راگرتنی هاوردەکردنی تەماتەی دەرەوە بۆ هەرێم لەپێناو ساغبوونەوەی بەرهەمی ناوخۆیی. بێگەرد…

The post وەزارەتی کشتوکاڵ بڕیارێک لە بەرژەوەندی جوتیاران دەدات appeared first on Esta Media Network.