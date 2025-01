2025-01-23 15:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – بەشێوەیەکی فەرمی فەنەرباچێ بەرگریکارێکی بەڕازیلی گواستەوە. ماڵپەڕی فەرمی فەنەرباچێ بڵاویکردووەتەوە، لەگەڵ دیێگۆ کارلۆسی بەرگریکاری پێشووی ئاستۆن ڤێلا گەیشتوونەتە رێککەوتن و ئێستا یاریزانە بەڕازیلییەکە گرێبەستێکی بۆ ماوەی سێ بۆ پێنج وەرز لەگەڵ یانەکە واژۆ کردووە. یانە تورکییەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، تێچووی گواستنەوەی بەرگریکارە تەمەن 31 ساڵانییەکە 4.5 ملیۆن یۆرۆیە. Welcome to our family, Diego …