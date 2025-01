2025-01-23 16:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان رایگەیاند، تا ئێستا نووسراوی 500 میلاکی هەڵەبجە نەگەیشتووەتە دەست دیوانی پارێزگا. ئەمڕۆ پێنجشەممە، کاوە عەلی…

The post روونکردنەوەیەک دەربارەی ناوی 500 میلاکی پارێزگای هەڵەبجە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.