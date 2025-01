2025-01-23 18:21:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەنجومەنی پاریزگای دیالە رایگەیاند، هەوڵدەدەن لە ماوەکانی داهاتوودا دیالە وەک یەکەم پارێزگای عێراق سوود لە وزەی “بــا”…

The post لە پارێزگایەکی عێراق کارەبا لەرێگەی وزەی با بەرهەم دەهێندرێت appeared first on Esta Media Network.