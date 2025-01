2025-01-23 19:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق رێنماییەكی بڵاوكردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە كردووە، ئەو فەرمانبەرانەی كاتژمێرێك زیاتر لە كاتی خۆیان دەوامدەكەن،…

The post وەزارەتی دارایی عێراق لەگەڵ مووچەدا پارەی زیاتر بە فەرمانبەران دەدات appeared first on Esta Media Network.