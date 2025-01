2025-01-23 22:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەركەوتنێكی مەسعود پزیشكیان، سەرۆك كۆماری ئێران بە جلوبەرگی كرێكارییەوە لەكاتی كاركردندا كە بەشداریی لە دروستكردنی خوێندنگەیەكدا دەكات، لە…

