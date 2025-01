2025-01-24 00:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لەسەر داواکاریی جوتیارانی ناوەراست و خوارووی عێراق بریاڕدرا بە قەدەغەی هاوردەکردنی بەرهەمی تەماتە…

The post هاوردەکردنی تەماتە لە دەرەوەی وڵاتەوە قەدەغەکرا appeared first on Esta Media Network.