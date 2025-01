2025-01-24 09:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سوریای دیموکرات بڵاوبوونەوەی دەنگۆی پێکدادان لەنێوان هێزەکانی سوریای دیموکرات و هێزەکانی حکومەتی کاتیی سوریا رەتدەکاتەوە…

