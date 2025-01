2025-01-24 12:40:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، ئاسمان لەنێوان نیمچە هەور بۆ هەوری تەواو دەمێنێتەوە و پلەی گەرمی بەرزدەبێتەوە لە…

