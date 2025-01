2025-01-24 14:41:31 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەر ئۆنسەیەک زێڕ لەماوەی هەفتەیەدا زیاتر لە 50 دۆلار بەرزبووەتەوە، بەجۆرێک ئۆنسەی زێڕ گەیشتووەتە 2774 دۆلاری ئەمریکی. لەدوای…

The post مسقاڵێک زێڕی عەیاری 21 گەیشتە 588 هەزار دینار appeared first on Esta Media Network.