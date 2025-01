2025-01-24 15:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی هەرێم بە میدیای یەکێتی راگەیاند، جارێكی تر گۆرانكاری لە لیستی مووچەی مانگی یەكی فەرمانبەران…

The post لیستی مووچەی مانگی یەک جارێکی دیکە ئامادەدەکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.