2025-01-24 16:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەگوێرەی زانیارییەکان، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ دوو ئەندامی هێزەکانی پاسەوانی سنوور گیانیان لەدەستدا و یەکێکی دیکەش برینداربوون، تائێستا دیار نییە…

The post لە سنووری دهۆک دوو پاسەوانی سنوور گیانیان لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.