2025-01-24 22:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەران جەخت لە تەوتینكردنی مووچە لە رێگای بانكەكانی رەشید و رافیدەین دەكاتەوە…

