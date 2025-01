2025-01-24 22:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، كارەبای ناوچەكانی دەربەندیخان، پێنجوێن، شارەزوور، سەیدسادق و هەڵەبجە ئاسایی بووەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای…

The post كارەبای سلێمانی: دۆخی كارەبا ئاسایی بووەوە appeared first on Esta Media Network.