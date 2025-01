2025-01-24 22:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی رێكخراوی یەكێتیی مامۆستایانی كوردستان رایدەگەیەنێت، بڕیارەكەی حكومەت تایبەت بە گۆڕانكاری لە تەمەنی خانەنشیكردنی مامۆستایان و فەرمانبەران گرفتی…

The post عەبدولواحید محەمەد: بڕیارەكەی حكومەت گرفت بۆ ناوەندەكانی خوێندن دروستدەكات appeared first on Esta Media Network.