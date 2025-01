2025-01-25 11:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای هەرێم رایگەیاند، کیشە دروستبووە و 700 مێگاوات بەرهەمهێنانی کارەبا کەمبووەتەوە. وەزارەتی کارەبای هەرێم بڵاویکردەوە، ئاگاداری هاوبەشانی…

The post وەزارەتی کارەبا: بەهۆی گرفتێکەوە بەرهەمهێنانی کارەبا کەمبووەتەوە appeared first on Esta Media Network.