2025-01-25 14:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی رایدەگەیەنێت، لە سبەینێوە بایكۆت لە هۆڵەكانی خوێندن دەستپێدەكەنەوە. دەستەكە ئەمڕۆ لە…

The post مامۆستا و فەرمانبەرانی ناڕازی: بایكۆت دەستپێدەكەینەوە appeared first on Esta Media Network.