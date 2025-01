2025-01-25 14:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەڵبەندی یەکی رێكخستنی سلێمانیی یەکێتی رایگەیاند، “یەکێتی پشتیوانی لە خەبات و تێکۆشانی میللەتەکەمان لە رۆژئاوای کوردستان دەکات”.…

