2025-01-25 16:27:05 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – سێسکۆ لەبارەی داهاتووی گرێبەستی خۆی بڕیاری کۆتایی دا و ئارسیناڵ هەڵدەبژێرێت. رادیۆی تۆک سپۆرتی بەریتانی ئاشکرایکردووە، بێنجامین سێسکۆ هێرشبەری سلۆڤینی یانەی لایپزیگی ئەڵمانی بڕیاری کۆتایی خۆی داوە، دەیەوێت درێسی ئارسیناڵ بپۆشێت، نەوەک چێڵسی و مانچێستەر یونایتد. EXCLUSIVE: Benjamin Sesko has already picked Arsenal over two Premier League rivalshttps://t.co/t8e4PKp2z2 — talkSPORT (@talkSPORT) January 25, …