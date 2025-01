2025-01-25 16:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغداد کۆدەنگی لەبارەی تێپەڕاندنی هەمواری یاسای بودجە…

