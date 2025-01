2025-01-25 18:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێباز حەملان بریكاری وەزارەتی دارایی عێراق رایگەیاند، سەردانی تیمی تەكنیكیی وەزارەتی دارایی عێراقم كرد كە بە هاوبەشیی لەگەڵ…

The post رێباز حەملان: حكومەتی هەرێم پابەندییەكانی لەپێناو دابینكردنی مووچەدا جێبەجێدەكات appeared first on Esta Media Network.