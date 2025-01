2025-01-25 20:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی زێڕەوە ئەنجومەنی رۆحانی کوردانی ئێزدی مارەیی کچانی لە کاتی هاوسەرگیریکردن بۆ 40 گرام زێڕ کەمکردەوە.…

