2025-01-25 21:18:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی مانچێستەر یونایتد بەفەرمی رۆشتنی ئانتۆنی راگەیاند و هیوای بەختێکی باشتری بۆ خواست. بەپێی راگەیەندراوێک لە پێگە فەرمیەکانی یانەکە، مان یونایتد رۆشتنی ئانتۆنی بۆ یانەی ریاڵ بێتیس راگەیاند. پەیوەندیکردنی بە یانە ئەندەلووسیەکەوە بەشێوەی خواستنە و تا کۆتایی ئەم وەرزە دەبێت. ?? @Antony00 has joined Spanish side Real Betis on loan until the end …