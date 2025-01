2025-01-26 09:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارەبای سلێمانی رایگەیاند، “چەند دوکانێکی ناوبازاڕی سلێمانی كاتژمێر 8:00ی بەیانی بۆ 4:00ی عەسر کارەبای نیشتمانییان نابێت”. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی…

