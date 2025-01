2025-01-26 09:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەمریکا گۆڕینی ناوی کەنداوی مەکسیکی راگەیاند. دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، “ناوی کەنداوی مەکسیکمان گۆڕیوە…

The post ترەمپ ناوی کەنداوی مەکسیکی گۆڕی appeared first on Esta Media Network.