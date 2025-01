2025-01-26 10:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا سەردانی عێراق دەکات و بڕیارە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای وڵاتەکە کۆببێتەوە. ئەمڕۆ یەکشەممە، هاکان…

