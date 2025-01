2025-01-26 13:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا پاڵاوگەیەكی نایاسایی لەسەر رێگای هەولێر-گوێر گڕیگرت. زانیاریی زیاتر بڵاودەكەینەوە.

The post پاڵاوگەیەك لە هەولێر گڕیگرت appeared first on Esta Media Network.