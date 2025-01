2025-01-26 14:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی وەزیری دەرەوەی عێراق و وەزیری دەرەوەی تورکیا خرایەڕوو. ئەمڕۆ یەکشەممە، دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەکەیان، هەریەکە لە فوئاد…

