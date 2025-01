2025-01-26 19:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە راگەیەندراوێكی لەبارەی خانەنشینبوونی ئەفسەران و كارمەندانی وەزارەتەكە بڵاوكردەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی پێشمەرگە كە وێنەیەكی دەست تۆڕی…

The post وەزارەتی پێشمەرگە رێنماییەكانی خانەنشینی بڵاودەكاتەوە appeared first on Esta Media Network.