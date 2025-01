2025-01-26 20:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێباز حەملان، بریكاری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، تیمێكی بەغداد لە هەولێرن كە بەشێكیان كار لەسەر لیستی مووچەی فەرمانبەران…

